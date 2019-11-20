В Москве пенсионер угрожал взорвать гранату после ссоры с сыном

Устройство с поражающим элементом и 60 граммами тротила впоследствии изъяли полицейские.

В Москве нетрезвый пенсионер после бытового конфликта с сыном попытался взорвать гранату.

Как стало известно Лайфу, Андрей Голубев сильно поссорился сыном, после чего достал гранату Ф-1 и начал ею угрожать. В связи с опасной ситуацией молодой человек позвонил в правоохранительные органы. На место инцидента выехали полиция, ФСБ и кинологи.

Выяснилось, что действующее взрывоопасное устройство пенсионер выкинул в мусоропровод. Его нашли и изъяли. Ручная осколочная оборонительная граната Ф-1 незаконно хранилась у мужчины в качестве сувенира. По словам пенсионера, он её купил, не имея представления о том, может она сработать или нет.

В отношении Голубева было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Сейчас пенсионер находится под подпиской о невыезде.