Ветеринары рассказали, почему нельзя обнимать травмированную собаку

Оказывать доврачебную помощь собаке в случае травмы следует крайне осторожно и лишь в том случае, если без этого не обойтись. Об этом рассказали представители столичного комитета ветеринарии.
В первую очередь нужно осмотреть любимца и постараться понять, какая часть тела была травмирована. Если сделать это не получается, нужно прощупать тело животного или понаблюдать за ним. В ситуациях, когда есть подозрение на перелом, собаку нельзя ни в коем случае прижимать к себе или поднимать.
Если питомец получил резаную травму и у него течёт кровь, нужно обработать рану перекисью водорода и наложить специальную повязку.
— При резаных травмах с обильным кровотечением собак необходимо обработать рану перекисью водорода и наложить давящую повязку — прижать рану чистым материалом и засечь время, так как давящая повязка может быть наложена не дольше чем на 30 минут, поэтому, если до визита к врачу пройдет больше указанного времени, давящую повязку необходимо самостоятельно на несколько минут ослабить и, если кровотечение возобновится, вновь её наложить, — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей "Москва".
В том случае, если рана появилась в результате укуса, нужно промыть её проточной водой с мылом. После этого рану также нужно смазать перекисью водорода или хлоргексидином, а её края — йодом или бетадином. Если собака получила ушиб или растяжение, к месту травмы можно приложить компресс и обеспечить четвероногому покой.
После того как доврачебная помощь была оказана, животное нужно как можно скорее показать специалисту. Заниматься самолечением и давать какие-либо успокоительные или обезболивающие нельзя, так как это может навредить. Необходимые препараты и их дозировку может определить только грамотный ветеринар.
Если привезти собаку в клинику возможности нет, можно вызвать автомобиль ветеринарной помощи на дом.
Лайф писал, что биологи вывели формулу для перевода возраста собак в человеческий.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram