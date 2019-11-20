Пилотам севшего в кукурузу А321 вручат звёзды Героя России

Торжественные мероприятия по данному случаю пройдут в ближайший четверг в Кремле.

Пилоты аварийно севшего в кукурузном поле лайнера "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которым ранее было присвоено звание Героя России, получат свои награды в Кремле, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Награждение состоится в четверг, 21 ноября. А днём ранее лётчикам вручат ордена Мужества.

Напомним, в августе авиалайнер А321 "Уральских авиалиний", вылетевший из Жуковского в Симферополь, экстренно приземлился в кукурузном поле. У самолёта отказали оба двигателя из-за попадания в них птиц. Благодаря пилотам и членам экипажа все 226 пассажиров выжили.

Командир А321 Дамир Юсупов вернулся к полётам в конце сентября, второй пилот Георгий Мурзин продолжает лечение из-за ушибов груди.