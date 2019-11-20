Взявший жену в заложники житель Ростова оказался следователем

Житель в Ростова-на-Дону, взявший жену и маленькую дочь в заложники, оказался следователем-криминалистом. Об этом стало известно Лайфу.

Семью характеризуют, как образцовую и тихую, соседи на них не жаловались. В эту ночь в квартире, где супруги живут уже давно, также было тихо.

Почему следователь решил взять свою супругу в заложники, сейчас выясняется. Его везут на медосвидетельствование, мужчина может находиться в состоянии опьянения, или с ним мог произойти срыв.