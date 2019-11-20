Директор Малого театра рассказал о состоянии Юрия Соломина

Сейчас медики проводят обследование и пытаются понять, из-за чего у него поднялась температура.

Народный артист СССР Юрий Соломин находится в больнице и чувствует себя хорошо. Об этом сообщила директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.

— Юрий Мефодьевич чувствует себя хорошо, пока он остаётся в больнице, — приводит её слова агентство городских новостей "Москва".

По её словам, сейчас врачи проводят обследование и пытаются понять, из-за чего поднялась температура.

Ранее Лайф сообщал, что худрук Государственного академического Малого театра России 19 ноября был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Сообщалось, что 84-летний актёр несколько дней находился дома с высокой температурой и болями по всему телу и не обращался к врачам.