Сердечник скончался в очереди на приём к кардиологу на Сахалине

Подоспевшие врачи стали осуществлять реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось.

64-летний пациент скончался в центральной районной больнице в городе Долинске Сахалинской области. Пожилой мужчина пришёл на приём к кардиологу в сопровождении сына. Пока они стояли в очереди, пенсионеру стало плохо.

— Подоспевшие врачи стали оказывать реанимационные мероприятия, но, несмотря на это, мужчина скончался, — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Умерший долго состоял на учёте у врача-кардиолога по поводу сердечно-сосудистого заболевания. Однако точную причину его смерти установят лишь по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Ранее Лайф сообщал, что в Ленобласти подросток умер на следующий день после выписки из больницы. Причём сначала Максима вовсе не хотели госпитализировать. Затем в больнице он провёл две недели, но ему так и не смогли поставить правильный диагноз.