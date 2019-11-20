Во Владивостоке задержали молодожёнов, устроивших стрельбу на свадьбе — видео

Новоиспечённый супруг рассказал, что 16 ноября в день бракосочетания взял автомат и пистолет в аренду.

Во Владивостоке задержали молодожёнов, подозреваемых в стрельбе возле здания загса в Первомайском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

— Полицейские провели проверку по факту размещённого в социальных сетях видеоролика и установили личности участников инцидента, произошедшего около здания загса в Первомайском районе Владивостока. Ими оказались 24-летний местный житель и его супруга в возрасте 22 лет, — отметили в ведомстве.

Задержанный мужчина рассказал, что 16 ноября, в день бракосочетания, взял автомат и пистолет в аренду. После выхода из здания загса он вместе с женой и приятелем несколько раз выстрелил в воздух.

Признавшись, он публично извинился перед местными жителями и заявил, что "такое поведение неприемлемо".

Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве. Теперь паре грозит штраф до 500 000 рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, участники свадьбы устроили стрельбу недалеко от здания загса в Первомайском районе Владивостока. Видео с места событий появилось в социальных сетях.