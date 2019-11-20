Спасённая в Норильске белая медведица похорошела и поправилась до 180 кг

До этого пропитание она находила на помойке и с трудом передвигалась из-за сильного истощения.

Белая медведица, которую этим летом спасли в Норильске, набрала нормальный вес и пришла в идеальную форму. Об этом сообщается на официальной странице парка флоры и фауны "Роев ручей" в социальной сети "ВКонтакте".

— Теперь это уже не та хрупкая "найдёныш из Норильска", а вполне упитанная Марфа, довольная и слегка разбалованная вниманием проказница, — говорится в сообщении.

Медведица набирала вес постепенно в течение года. Весь этот период Марфа находилась в зоне карантина под наблюдением ветеринаров. Сейчас полярная гостья уже вполне окрепла и хорошо себя чувствует.

Напомним, что в начале мая этого года дикое животное находилось в тяжёлом истощённом состоянии. По мнению экспертов, возвращать медведицу в дикую природу было опасно. В результате было решено поместить её в зоопарк в Красноярске. Для отлова животного специалистам пришлось ввести ему значительную дозу снотворного, после чего его перевезли в вольер зоосада.