У башкирских школьников намечаются внеплановые каникулы из-за морозов до –32 °С

Настоящий арктический холод ворвался в горные районы республики. Согласно действующим правилам, в такую погоду в школу можно не ходить.

Нежданное похолодание в Башкирию принёс арктический антициклон. Местным жителям рекомендуют как следует утепляться, чтобы избежать простуды или обморожений, а родителям советуют изучить требования СанПиН, чтобы знать, при какой температуре можно не водить детей в школу. Однако, как сообщает портал Ufa1 со ссылкой на башкирский Минобр, действующие правила обязывают школу организовать учебный процесс для любого количества обучающихся и при любой температуре.

Тем не менее, согласно существующим рекомендациям, ученики начальных классов сельских школ могут прогулять уроки при температуре воздуха –23 °С, а городских — –25 °С.

Ученики пятого-девятого классов имеют право не посещать школу в своих сёлах при –25 °С и ниже, а городские школьники освобождаются от занятий при –27 градусах мороза.

Старшеклассникам, которые проживают в селе, рекомендовано отсидеться дома при –30 °С, а горожанам — при –32 °С. Кстати, именно такую пугающую отметку на термометрах обещают синоптики жителям Башкирии. Так, начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра Гульназ Загитова заявила, что в горных районах Башкирии столбик термометра уже преодолел 30-градусную отметку. И в ближайшие дни влияние арктического антициклона сохранится.

А в Москве сегодня ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими осадками, в Подмосковье — местами гололёд и мороз до –10 градусов.

Ранее Лайф сообщал, что синоптики обещают россиянам тёплый декабрь.