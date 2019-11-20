Тело пропавшего весной москвича нашли в теплице в Подмосковье

Убийцы мужчины рассказали, что расправились с ним из-за нежелания возвращать ему долг в три миллиона рублей.

Подмосковные следователи задержали и арестовали двоих мужчин, обвиняемых в убийстве 40-летнего москвича, который пропал без вести в апреле 2019 года, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

— Следователем ... двум местным жителям предъявлено обвинение в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийства 40-летнего москвича и разбойного нападения. <...> Они заключены под стражу, — поясняется в сообщении.

По данным следствия, весной мужчина на своём автомобиле Peugeot выехал из Москвы в сторону Богородского городского округа и домой не вернулся. Спустя четыре дня его машину нашли в деревне Ивашево. Благодаря анализу телефонных звонков и показаниям свидетелей были установлены подозреваемые. Одного задержали в Подмосковье, второго — в Тульской области.

Задержанные рассказали, что убили мужчину из-за нежелания возвращать ему долг в три миллиона рублей. После убийства они присвоили себе деньги мужчины, два телефона, два планшета, ноутбук и автомобиль. Тело преступники закопали в теплице на территории частного дома.