Житель Благовещенска выгуливал хромую собаку, привязав её к машине — видео

Пользователи соцсети не оценили идеи водителя и раскритиковали его за жестокое обращение с четвероногим.

В Благовещенске неизвестный водитель решил выгулять хромую собаку, привязав её к машине. Видео с места событий опубликовали в "Инстаграме".

На кадрах видно, как машина едет по дороге с оживлённым движением, а за ней подпрыгивает собака на поводке.

Пользователи соцсети не оценили идеи водителя и раскритиковали его за жестокое обращение с четвероногим. Они предложили поменять его с животным местами.

Напомним, в августе певица Ольга Орлова спасла другую собаку, которую живодёр привязал к машине.