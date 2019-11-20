В Бурятии первоклассник утонул в озере, спасая пятилетнего друга

Дети без ведома взрослых отправились играть на берег и вышли на неокрепший лёд, что и привело к трагедии.

В Бурятии следователи разбираются в обстоятельствах смерти первоклассника из Гусиноозёрска. Предварительно установлено, что шестилетний мальчик вместе со своим другом на год помладше без спроса отправились к озеру на окраине города. Там дети вышли на неокрепший лёд и принялись расхаживать по нему. В тот момент и произошла трагедия.

— Дети отошли от берега на расстояние около 200 м, где под одним из них проломился лед и ребёнок оказался в воде. Друг кинулся на помощь, успел вытолкнуть утопающего из полыньи, но сам не смог выбраться на твёрдую поверхность и ушёл под воду, — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Спасённый малыш в слезах и панике побежал к берегу. Там его заметил местный автомобилист, ехавший вдоль озера. Он вызвал полицейских и спасателей, отогрел выжившего ребёнка и отвёз его домой.

В пресс-службе СУ СКР по Бурятии подчеркнули, что в рамках доследственной проверки в образовательные учреждения будут направлены письма о необходимости разъяснения детям и подросткам опасности выхода на лёд.