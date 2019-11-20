"Талибан" обогнал ИГИЛ по числу жертв

Число жертв террористов "Талибана"* за 2018 год составило 6,1 тысячи человек, а от рук боевиков ИГИЛ* погибло 1,3 тысячи человек. Об этом сообщает Институт экономики и мира в отчёте "Глобальный индекс терроризма".

Уточняется, что количество жертв террористов уменьшается уже на протяжении четырёх лет. В 2018 году, по сравнению с 2017-м, их число сократилось на 16 тысяч человек, что составило 15,2%.

Авторы отчёта также отметили, что, несмотря на то что с каждым годом погибших становится всё меньше, количество стран, где происходят теракты, увеличилось. Они подчеркнули, что проблема терроризма продолжает оставаться глобальной.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.