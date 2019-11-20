В Севастополе хирург спасла подростка от смерти на конкурсе красоты

Врач призналась, что за то время, что она провела с девочкой, та стала для неё как родная. Теперь спасительница планирует навестить её в больнице.

Хирург севастопольской больницы № 1 Лиля Байрамова приехала на конкурс красоты и спасла 13-летнюю девочку, у которой после падения со сцены остановилось сердце. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Как уточняется, в тот день она по счастливой случайности приехала на мероприятие на два часа раньше и стала свидетельницей трагедии — в ходе репетиций одна из школьниц упала с двухметровой сцены. Подросток потерял сознание. Из-за болевого шока и сильного сотрясения мозга у него остановилось сердце.

Врачу удалось привести девочку в чувство. После этого Байрамова вызвала на место бригаду скорой помощи и стала разговаривать со школьницей, чтобы успокоить её и не допустить ухудшения состояния.

— Девочка испытывала сильную боль и на время потеряла зрение. Скорая приехала минут через семь-десять, но за это время ребёнок стал мне такой родной, что я пойду к ней в больницу проведать, — обещает врач.

Спасительница добавила, что хочет познакомиться с ребёнком, который в момент инцидента не смог увидеть её из-за временной слепоты.