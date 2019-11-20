В Алма-Ате на билбордах рекламировали наркотики

Сама реклама, на которую в социальных сетях обратили внимание горожане, демонтируется.

Департамент полиции Алма-Аты ищет заказчика рекламы наркотиков, размещённой на билбордах, сообщила пресс-служба ведомства.

Горожане обратили внимание на билборды, которые рекламировали интернет-ресурс по продаже наркотиков. Авторы рекламной кампании также призывали жителей фотографироваться на фоне билбордов и публиковать фото в социальных сетях, обещая за это различные призы.

— Этот факт уже принят в производство Управлением по противодействию наркобизнесу Департамента полиции города. Сам по себе он вопиющий и требует особого внимания и безотлагательных мер со стороны правоохранителей, — отмечается в сообщении пресс-службы.

По данным полиции, уже установлены компания, разместившая данный рекламный билборд, а также заказчик, который в ближайшие часы будет найден.

Весь противозаконный визуальный продукт будет демонтирован.

Согласно информации авторов рекламной кампании в их аккаунте в "Инстаграме", аналогичные материалы размещены ещё в ряде городов Казахстана, а также в Узбекистане и Киргизии. Сайт по продаже наркотиков сейчас уже заблокирован.