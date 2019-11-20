Путин заявил о самом низком уровне безработицы в современной России

Выступая на форуме ВТБ "Россия зовёт!", президент РФ Владимир Путин заявил о сокращении безработицы в стране до рекордного значения.

— Что касается рынка труда, сокращается безработица, в среднем за январь — сентябрь она составила 4,6% экономически активного населения. Это самое низкое значение в современной России, — отметил глава государства.

Также Владимир Путин заявил, что в следующем году инфляция может составить менее 3%, снижение этого показателя происходит быстрее, чем ожидалось. Текущий же рост потребительских цен составляет 3,6%.

— Ценовая стабилизация — это большое достижение для России, результат последовательной системной работы правительства и Центробанка. И она открывает новые возможности для налаживания темпов и качества экономического роста, — добавил президент.