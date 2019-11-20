Силуанов предпочёл прививкам спорт

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов тоже оказался в числе чиновников-"безпрививочников", которые до сих пор не прошли вакцинацию от гриппа. Как заявил Лайфу он сам, есть и другие способы уберечься от болезни и защитить свой организм.
— Я занимаюсь спортом и так укрепляю иммунитет, — отметил Силуанов в кулуарах форума ВТБ "Россия зовёт".
Какой именно спорт предпочитает вице-премьер, он уточнять не стал. Согласно данным из открытых источников, известно, что Силуанов увлекается ездой на мотоциклах и подводной охотой.
Напомним, что на совещании с членами правительства 11 ноября президент Владимир Путин заявил, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал всех министров поступить точно так же.
Между тем Лайф поинтересовался у некоторых членов кабмина, прошли ли они вакцинацию. Оказалось, что многие "откосили": например, Мутко признался, что боится уколов, а Козак пошутил, что к министрам "зараза не пристаёт". Сегодня к этому списку присоединился ещё и Кудрин. Правда, последний всё-таки планирует пройти вакцинацию.
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