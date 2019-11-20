Замглавы МИД Украины заявила, что Россию надо "вжарить на деньги"

Кроме этого, политик сообщила, что, "как и обещала", уйдёт в скором времени в отставку.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Украина будет добиваться компенсаций от России в том случае, если Международный суд ООН вынесет решение в пользу Киева в деле относительно Крыма и Донбасса. Об этом сообщает УНИАН.

На вопрос журналиста, "вжарит" ли Украина Россию на деньги после решения суда, Зеркаль ответила, что не может так выражаться как политик, однако добавила, что "вжарить надо".

— Вжарим-вжарим! Если разрешат, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить! — сказала она.

Отметим, что Елена Зеркаль сегодня объявила о том, что в ближайшее время уходит в отставку.

— На этой неделе я выполню свою последнюю задачу — проведу процессуальное слушание в Гааге по новому арбитражу (относительно. — Прим. Лайфа) задержанных год назад россиян. И всё, — заключила она.

Своё решение относительно ухода с должности она объяснила своим несогласием с политикой президента Украины Владимира Зеленского во внешнеполитической сфере, в частности в отношениях с Россией.