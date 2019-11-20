Москвичка умерла в частной клинике, из которой её не выпускали из-за долгов

Родственница сообщила, что руководство клиники отказало в её переводе в другое медучреждение из-за долгов.

В Москве женщина скончалась в частной клинике, из которой её отказались переводить из-за долгов за услуги. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГСУ СКР.

Как уточняется, 9 ноября 2019 года в частную клинику, расположенную на западе Москвы, поступила пациентка, которую ввели в медикаментозную кому и отправили в реанимацию. Через несколько дней она умерла. Родственница рассказала, что руководство клиники отказало в её переводе в другое медучреждение из-за долгов.

— Со слов родственницы, сотрудники частной клиники не дали им разрешения перевести больную для лечения в другую больницу из-за имеющейся задолженности по оплате медицинских услуг, — отметили в заявлении ведомства.

Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.