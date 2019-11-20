Путин призвал менять ситуацию с реальными доходами граждан

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо менять нынешнюю ситуацию, когда зарплаты жителей страны растут, а реальные доходы "стоят на месте". Об этом сообщает РИА "Новости".

— Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию, — сказал российский лидер в ходе пленарного заседания инвестиционного форума "Россия зовёт!".

Кроме того, глава государства добавил, что на данный момент это является одним из самых важных направлений работы правительства, несмотря на то что результаты в этой области "весьма скромные".

Ранее Лайф писал, что, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовёт!", президент РФ заявил о сокращении безработицы в стране до рекордного значения.