Помощница Кузнецовой — о брошенных в квартире 8 детях: Чистые, ухоженные

Представитель омбудсмена отметила, что многодетные семьи нуждаются в особом контроле со стороны государства.

Помощник уполномоченного по правам ребёнка в РФ Анны Кузнецовой рассказала о состоянии восьмерых детей, которых мать простуженными бросила на пьяную бабушку и исчезла на три дня.

— По нашей информации, возраст детей в семье — от шести месяцев до восьми лет, они ходят в школу и детский сад, привиты, детьми занимались, они чистые, ухоженные, — рассказала Лайфу Ольга Горчилина.

Горчилина отметила, что на детей вовремя обратили внимание и сейчас оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

— Если семья многодетная, внимание со стороны государства должно возрастать. В этой ситуации помощь маме очень нужна и важна. И это не только пособия, но и прийти и посчитать апельсины в холодильнике, проверить наличие спальных мест на детей, спросить, чем мы можем помочь, — добавила помощник Кузнецовой.

Напомним, 18 ноября москвичка оставила восьмерых простуженных детей на пьяную бабушку и ушла на несколько дней. Пятеро мальчиков и три девочки впоследствии были доставлены в детскую больницу с ОРВИ. Женщина заявила, что не справляется с воспитанием "в связи с трудной жизненной ситуацией". По факту инцидента заведено уголовное дело.