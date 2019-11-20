Заболевшим автомобилистам придётся проходить внеплановый медосмотр

Эта инициатива позволит не только обезопасить движение на российских дорогах, но и ускорит сроки получения и замены прав.

Водителей, у которых после получения прав появились противопоказания к управлению автомобилем, обяжут проходить внеочередной медицинский осмотр. Такие изменения в федеральный закон "О безопасности дорожного движения" подготовили МВД и Минздрав РФ.

В опубликованном на сайте оборонного ведомства сообщении отметили, что врачей обяжут сообщать МВД о водителях, у которых зафиксировали диагнозы, с которыми нельзя находиться за рулём. После такого уведомления нужно будет в течение месяца пройти внеочередное медицинское освидетельствование, чтобы не остаться без прав.

— В случае подтверждения наличия таких заболеваний (состояний) либо неявки на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование соответствующая информация предоставляется МВД России для последующего аннулирования водительского удостоверения, — отметили в заявлении.

Представители ведомства выразили мнение, что эта мера позволит обезопасить движение на российских дорогах. Вместе с тем налаживание взаимодействия между Минздравом и МВД позволит уменьшить сроки получения и замены прав.

Ранее СМИ сообщали, что мотоциклистам облегчат процедуру получения прав на управление автомобилем.