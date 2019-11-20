Новак допустил начало поставок газа по "Северному потоку — 2" уже в этом году

Запуск процесса поставки газа по газопроводу "Северный поток — 2" может состояться ещё до Нового года. Такое мнение выразил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Он объяснил, что сейчас остаётся решить ряд технических задач.
— Это технический вопрос, он завязан не только на достройку трубы, но и на пусконаладку... Это вопросы к (оператору проекта. — Прим. Лайфа) Nord Stream 2 в большей степени. Я думаю, что в ближайшие месяцы это может произойти, — приводит его слова РИА "Новости".
Ранее Лайф сообщал, что Дания была последней страной, от которой требовалось разрешение на прокладку газопровода. Датское энергетическое агентство выдало его 30 октября.
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