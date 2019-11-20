Новак допустил начало поставок газа по "Северному потоку — 2" уже в этом году

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Фото © Сергей Фадеичев

Он добавил, что сейчас остаётся решить технические вопросы, которые в главной степени зависят от оператора Nord Stream 2.

Запуск процесса поставки газа по газопроводу "Северный поток — 2" может состояться ещё до Нового года. Такое мнение выразил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Он объяснил, что сейчас остаётся решить ряд технических задач.

Это технический вопрос, он завязан не только на достройку трубы, но и на пусконаладку... Это вопросы к (оператору проекта. — Прим. Лайфа) Nord Stream 2 в большей степени. Я думаю, что в ближайшие месяцы это может произойти, приводит его слова РИА "Новости".

Ранее Лайф сообщал, что Дания была последней страной, от которой требовалось разрешение на прокладку газопровода. Датское энергетическое агентство выдало его 30 октября.

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