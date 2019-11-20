Путин: Освоение средств по нацпроектам сейчас составляет 64%

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Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии форума "Россия зовёт!" заявил о том, что сейчас освоено только 64% средств, выделенных на национальные проекты, и на это надо обратить особое внимание.

— По предварительным данным, на сегодня примерно освоение средств, предусмотренных на нацпроекты, составляет 64%. И это действительно вопрос, на который мы должны обратить особое внимание, здесь вы, безусловно, правы, — сообщил глава государства.

Напомним, в начале ноября Счётная палата РФ сообщила о рекордно низком исполнении бюджета.

Автор:
Александр Юнашев
АЮ
Александр Юнашев
Соавторы:
Аннa  Харитонова
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