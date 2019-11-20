Очевидцы рассказали о следователе, захватившем в заложники беременную жену

По одной из версий, причиной ростовского ЧП стал нервный срыв у мужчины. По другой — алкогольное опьянение.

Сотрудники учреждений и офисов на Кировском проспекте Ростова-на-Дону сегодня утром не смогли попасть на свои рабочие места. И всё из-за спецоперации по освобождению заложников в доме № 224 на улице Красноармейской. Как уже сообщал Лайф, злоумышленником оказался подполковник Следкома Сергей Ткачёв, который силой удерживал в квартире свою беременную жену. Вот что рассказывают об этом очевидцы.

— В девять часов утра я подъехала к работе, но меня не пустили, здесь оцепили полностью весь квартал, было много полиции и было видно, как в одиннадцать часов выводили мужчину скрученного, — рассказывает сотрудница офиса по соседству.

Когда Ткачёва вывели на улицу, он уже не оказывал сопротивления. Хотя десятью минутами ранее он разрешил силовикам зайти в квартиру только в присутствии своей мамы.

— Мужчина был накрыт капюшоном, худой, невысокий. Он был раздетый, а сверху наброшена куртка, — пояснила Лайфу одна из очевидцев.

Почему следователь решил взять свою супругу в заложники, сейчас выясняется. Его везут на медосвидетельствование, мужчина может находиться в состоянии опьянения или с ним мог произойти срыв.

Ранее в СКР подтвердили, что участником конфликта стал сотрудник ведомства. Он отстранён от работы. Беременную женщину освободили, она в безопасности.