Путин о санкциях США: Кого они наказали? Сами себе в ногу выстрелили

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии форума "Россия зовёт!" ответил на вопрос журналистов, каковы перспективы сокращения санкций США или их отмены.

— Что касается санкций и перспектив их отмены, надо спросить у администрации США. Не мы же вводили санкции против нас самих. Это сделал конгресс США. Спросите у них, — подчеркнул глава государства.

Путин обратил внимание на то, что ограничительные меры Вашингтона вынудили Россию плотно заняться импортозамещением в отраслях, так или иначе связанных с безопасностью страны.

— Это широкий спектр отраслей: это медицина, сельское хозяйство, оборонно-промышленный комплекс, и в целом мы достигли серьёзных положительных результатов. <...> Хочу поблагодарить всех коллег, неизвестных людей, которые работают на своих рабочих местах — сделан большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета. И в этом смысле ограничения пошли на пользу, — пояснил президент.

Российский лидер указал также, что в санкциях есть минусы, однако они коснулись всех, в особенности самих Соединённых Штатов и Европы.

— [Эти минусы] исчисляются миллиардами долларов. Для Европы 50 миллиардов насчитали потерь. У нас меньше. Ограничения, которые вводит администрация, [имеют эффект] бумеранга. Взяли, запретили своим компаниям работать на шельфе. Ну зачем? Компании вложили определённые средства в тот или иной проект и были вынуждены уйти с потерями из проектов. Кого наказали? Сами себя. В ногу себе выстрелили, — заключил глава государства.

По словам Путина, Россия готова к сотрудничеству с США в той мере, в какой к этому готов Вашингтон.

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