Путин: Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких

Президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовёт!", ответил на вопрос об отношениях с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

— Какие отношения с Зеленским? Никаких. Я не видел его никогда. Мне кажется, он симпатичный человек, искренний, — отметил глава государства.

По мнению Путина, президент Незалежной "реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и в Донбассе". Однако пока не ясно, насколько он в состоянии это сделать.

Российский лидер также добавил, что перспективы развития отношений Москвы и Киева в значительной степени будут зависеть от украинской стороны.

— Мы видим, что там постоянно поднимаются вопросы, которые с точки зрения урегулирования в Донбассе мы считаем неприемлемыми и контрпродуктивными, — сказал он.