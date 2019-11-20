На западе Москвы забили "пенные гейзеры" — видео

На западе Москвы из ливневой канализации забили "пенные гейзеры". Об этом Лайфу рассказал очевидец.

Необычное коммунальное явление с большим количеством пены можно было увидеть на набережной Тараса Шевченко. Его происхождение точно не установлено. По словам очевидцев, запаха пена не имеет.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про пенсионерку из Прикамья, которая вынуждена регулярно колоть лёд, чтобы просто заходить в дом и передвигаться по участку. Местные власти на обращения женщины отвечают, что у района нет денег, чтобы решить проблему.