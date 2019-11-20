Путин рассказал, кто на самом деле выдумал "российскую угрозу"

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума "Россия зовёт!" выразил уверенность, что так называемая российская угроза является выдумкой тех, кто хочет наживаться на своей роли "передового отряда борьбы с Россией".

— Российская угроза — это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать за это бонусы и преференции, — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, все в мире прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать.