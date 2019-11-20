Путин рассказал, кто на самом деле выдумал "российскую угрозу"

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Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума "Россия зовёт!" выразил уверенность, что так называемая российская угроза является выдумкой тех, кто хочет наживаться на своей роли "передового отряда борьбы с Россией".

— Российская угроза — это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать за это бонусы и преференции, — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, все в мире прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать.

Автор:
Александр Юнашев
АЮ
Александр Юнашев
Соавторы:
Аннa  Харитонова
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