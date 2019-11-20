Шойгу анонсировал появление новейшей военной техники на параде Победы в Москве

В состав механизированной колонны войдет более двадцати типов новых и модернизированных образов, которые ранее не привлекались к торжественным маршам по центру столицы.

В рамках торжественных мероприятий по случаю 75-летию Победы в Великой Отечественной войне по Красной площади пройдет военная техника, ранее не участвовавшая в парадах. Об этом заявил в среду министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

— Это боевые машины пехоты "Армата" и "Курганец-25" с новыми боевыми модулями "Кинжал" и "Эпоха", зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", инженерная система дистанционного минирования, семейство защищённых автомобилей "Тайфун", — перечислил он.

Всего, по словам Шойгу, в военном параде на Красной площади примут участие более четырнадцати тысяч человек и около трёхсот единиц военной техники, в том числе свыше ста летательных аппаратов. Более того, ожидается, что исторической брусчатке пройдут и подразделения вооружённых сил иностранных государств.

— Парад на Красной площади не только служит сохранению исторической правды о войне, но и является делом чести для нас и всех дружественных государств, — отметил глава Минобороны.

Напомним, что для подготовки памятных и праздничных мероприятий к 75-летию Победы в нашей стране был создан специальный комитет, а также сформировано 16 рабочих групп, которые занимаются различными направлениями подготовки юбилейного торжества. Профильным ведомствам было поручено обеспечить приглашение, встречи, размещение, транспортное и медицинское сопровождение глав иностранных государств, которые будут приглашены на празднование 75-летия Победы, а также самых важных гостей — ветеранов.