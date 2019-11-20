Как за новым iPhone. Жители Ярославля скупают места в очереди к наркологу

Люди, желающие сдать на права или получить справку на оружие, вынуждены приезжать к воротам диспансера к четырём-пяти утра, задолго до начала приёма. Но это не гарантирует, что вы сегодня зайдёте в кабинет. Лайф разбирался в сути проблемы.

В соцсетях появились видео с гигантскими очередями в ярославскую "наркологичку". Ажиотаж связан с грядущим повышением цен, с которым неминуемо столкнутся все будущие водители. Дело в том, что с 22 ноября желающим получить права или пересдать заново придётся выложить за посещение нарколога от четырёх с половиной до девяти тысяч рублей (в зависимости от региона), а сейчас ценник колеблется от 350 до 1000 рублей максимум. Причина — новое распоряжение Минздрава, по которому простой опрос будущих водителей на тему взаимоотношений с алкоголем больше не прокатит, придётся сдавать дорогостоящий химико-токсикологический анализ.

По словам жителя Ярославля Руслана Салихова, стоят за справкой не только будущие водители, но и желающие приобрести оружие или устроиться на работу в тех сферах, где без справки от нарколога просто не обойтись. Да и наркодиспансер в городе один, да ещё и областной. То есть на приём сюда съезжаются со всей округи.

— Вы представляете, что там происходит? Вообще с ума сойти. Там ссоры, драки и даже места в очереди продают, — рассказывает собеседник Лайфа. — Не знаю, во сколько очередь люди занимали, но там много таких, которые плевали и не выдерживали, как и я.

Цена за место в очереди, по неподтверждённым данным, колеблется от одной до трёх тысяч рублей. Появились даже "профессионалы", которые приходят к дверям наркодиспансера с самого утра специально, чтобы заработать.

— Очередь ужасная. В основном люди стоят, у которых просто нет денег заплатить большую сумму, — подтверждает жительница Ярославля Ирина Сахарова. — Очень много людей пожилого возраста. Пенсии маленькие, а ездить на дачи надо. Сегодня стояла, но пошла домой. Делать нечего, приду по новой цене.

Теперь — о самом приказе Минздрава, который меняет порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств). Чтобы получить справку врача — психиатра-нарколога, будет необходимо пройти химико-токсикологическое исследование на содержание наркотических средств и психотропных веществ и определение биомаркера хронического злоупотребления алкоголем в сыворотке крови.

— Из-за анализа крови и для упорядочения потока пациентов с 22 ноября обследование водителей и кандидатов в водители будет проводиться строго по записи, — сообщил главный нарколог Ярославской области Александр Волков. — Кроме того, увеличится стоимость обследования — с 22 ноября она составит 4500 рублей. Это связано с тем, что себестоимость анализа на определение биомаркера хронического злоупотребления алкоголем в сыворотке крови достаточно велика.

К слову, сами врачи-наркологи это нововведение хвалят. По их словам, это уберёт формальный подход к освидетельствованию будущего водителя.

— Раньше люди приходили, их спрашивали: "Пьёшь или не пьёшь?" Говоришь, что не пьёшь. Ну и хорошо. Теперь для получения прав необходимо сдавать эту пробу. Анализ позволяет выяснить, как часто человек употребляет алкоголь, выпивает раз в год или каждый день, если последнее, то справку не дадут, — объясняет в беседе с Лайфом психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Дороговизну исследования он объясняет ценой расходных материалов, но в дальнейшем эксперты ожидают заметного снижения. А пока — только ждать.

— Всё, что впервые приходит, оно всегда дороже. Те же гаджеты — вышла новая модель, стоит значительно дороже, чем через полгода или через год, — заключил собеседник Лайфа.