Учёные выяснили, что белок, защищающий организм от инфекций, может вызывать рак

Специалисты пояснили, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить степень взаимосвязи между муцином-1 и заболеванием.

Американские учёные выяснили, что белок муцин-1 может как защищать организм от бактериальных инфекций, так и вызывать онкологические заболевания. Об этом сообщает Trends in Molecular Medicine.

По словам специалистов, муцин-1 либо создаёт специальный барьер, защищающий клетки организма от раздражителей, либо провоцирует появление опухоли.

Учёные пояснили, что это возможно из-за двух концов белка, один из которых торчит наружу, что впоследствии и вызывает воспаление.

Авторы исследования обратили внимание на то, что необходимо подробнее изучить влияние муцина на появление рака. Это поможет в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Напомним, ранее учёные назвали главную причину появления рака. По их словам, появление заболевания может быть напрямую связано с постоянным воспалением.