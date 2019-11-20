Новак рассказал о предложении Украине напрямую закупать российский газ

Министр энергетики России Александр Новак рассказал, что Москва и Киев обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объёме порядка 15 миллиардов кубометров в год.

— Это примерно те объёмы, которые мы обсуждали в рамках последних трёхсторонних консультаций. Мы предлагали, и не в первый раз. Поскольку вопрос транзита мы рассматриваем в том числе и с учётом прямых поставок на внутренний рынок, а не через реверс, — ответил министр на вопрос, предлагала ли Россия Украине поставлять напрямую 15 миллиардов кубометров газа.

При этом Новак не стал комментировать перспективы газовых консультаций, "так как нужно дождаться официального ответа от Украины на предложение "Газпрома".

— Когда мы увидим официальную бумагу, тогда и сможем комментировать, — добавил министр.

Ранее Новак заявил о том, что запуск процесса поставки газа по газопроводу "Северный поток — 2" может состояться ещё до Нового года.