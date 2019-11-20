Пропавших в Подмосковье детей спустя 9 дней нашли в Брянске. Они сбежали к маме

Брата и сестру, которые ушли из приёмной семьи в Солнечногорске, спустя девять дней нашли в Брянске у биологической матери. Об этом сообщает ГСУ СКР по Московской области.

— В ходе допросов детей и их матери установлено, что несовершеннолетние посредством мобильной связи попросили свою мать забрать их от опекуна, поскольку они хотят проживать с ней. Женщина согласилась, после чего 11 ноября забрала детей с их согласия и увезла в Брянск, — говорится в сообщении.

Напомним, дети пропали 11 ноября. Брат и сестра 11 и 12 лет ушли из дома в Солнечногорске. Об их исчезновении в полицию сообщила опекун. Биологическая мать подростков частично лишена родительских прав.