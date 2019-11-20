Зеленский публично поспорил с женой из-за утренней зарядки

Украинский лидер заявил, что поможет стране стать более спортивной, на что его жена отреагировала скептически.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею общенародной зарядки и заявил, что и сам готов просыпаться рано утром ради поднятия спортивного духа страны.

— Если люди хотят, если онлайн-зарядка — это прикольно. Можно в 07:00 — смотрите сами. А это классно. Мне интересно. Я не смогу прогулять, — заявил президент на форуме "Украина растёт вместе со мной".

В свою очередь жена украинского лидера — Елена — отреагировала на заявление скептически и отметила, что это вернёт страну в Советский Союз.

— Была такая идея, но, мне кажется, это похоже на советские времена, когда есть генеральный секретарь и гимн петь ещё после этого, — возразила она.

Ранее Лайф писал, что Зеленский объяснил, как его небритость связана с Россией.