Зеленский публично поспорил с женой из-за утренней зарядки

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею общенародной зарядки и заявил, что и сам готов просыпаться рано утром ради поднятия спортивного духа страны.
— Если люди хотят, если онлайн-зарядка — это прикольно. Можно в 07:00 — смотрите сами. А это классно. Мне интересно. Я не смогу прогулять, — заявил президент на форуме "Украина растёт вместе со мной".
В свою очередь жена украинского лидера — Елена — отреагировала на заявление скептически и отметила, что это вернёт страну в Советский Союз.
— Была такая идея, но, мне кажется, это похоже на советские времена, когда есть генеральный секретарь и гимн петь ещё после этого, — возразила она.
Ранее Лайф писал, что Зеленский объяснил, как его небритость связана с Россией.
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