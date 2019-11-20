В Казахстане израильтянам незаконно пересаживали почки украинцев и узбеков

В 2017–2018 годах в республике действовала организованная иностранцами банда чёрных трансплантологов.

В городе Шымкенте на юге Казахстана задержали главврача городской клинической больницы № 1 Абылая Донбая, подозреваемого в проведении незаконной трансплантации органов, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ республики.

По информации ведомства, в 2017–2018 годах в Казахстане действовала организованная иностранцами банда чёрных трансплантологов. В качестве доноров привлекались граждане Киргизии, Узбекистана, Украины, из-за финансовых проблем продававшие свои почки. Эти органы пересаживали богатым гражданам других государств, в основном Израиля.

Донбая задержали 18 ноября, в этот же день его арестовали. Против него возбудили уголовные дела по статьям УК Казахстана "Участие в транснациональной преступной группе" и "Незаконное изъятие органов человека". Выяснилось, что медик проводил незаконные операции по пересадке органов за вознаграждение.

Ранее по этому делу был арестован врач-трансплантолог Гани Куттымуратов, а также один из членов преступной группы — гражданка Киргизии Б. Тайсалова.