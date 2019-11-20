На Урале врач решил устроить смотрины и выдать своих медсестёр замуж за лётчиков

Свою заботу о коллегах мужчина объяснил тем, что женщины-врачи и медсёстры работают много, а на личную жизнь времени не остаётся.

Главный врач детской городской клинической поликлиники № 8 Челябинска Антон Рыжий решил подойти к вопросу об устройстве личной жизни своих незамужних сотрудниц кардинально. Чтобы найти для них мужей, он решил устроить "ярмарки женихов". Как стало известно Лайфу, на них придут военные из местного филиала Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

По мнению Рыжего, именно из замужних сотрудниц получаются самые лучшие медсёстры — из-за благополучного семейного климата они показывают более эффективные результаты работы.

В связи с этим доктор предложил 25 незамужним дамам из коллектива попробовать устроить свою жизнь с военными. Пожелания девушек учитывались, они попросили пригласить представителей романтической профессии — лётчиков.

Во время знакомства потенциальным невестам и женихам будет предложено сыграть в интеллектуальные игры. Во время них, считает Рыжий, можно оценить человека сразу с нескольких сторон.

Отметим, что необычные встречи пройдут в предновогоднюю пору и, по словам главврача, их будет несколько.