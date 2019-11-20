Лолита узнала, что муж изменял не только ей, но и "главной" любовнице

Она утверждает, что переписка Иванова с Ольгой Кулиевой началась в середине 2017 года, а общение с другими женщинами было не столь длительным.

Певица Лолита Милявская рассказала, что её муж Дмитрий Иванов изменял не только ей, но и своей любовнице Ольге Кулиевой.

— Это не единственная подруга моего бывшего партнёра. У него были ещё связи... Поскольку переписка с другими женщинами к моему бракоразводному процессу не имеет отношения, мы не стали прикладывать её к делу. Пусть новая подруга Димы разбирается с ними сама, — рассказала артистка "Комсомольской правде".

По словам Лолиты, её экс-супруг имел неосторожность переписываться с пассиями с её же ноутбука.

— Я купила ноутбук для своей болгарской дачи. Дима им пользовался, когда занимался английским языком онлайн. Этот ноутбук я ему подарила при расставании. Есть только одна проблема: вся информация с него дублировалась на мой домашний компьютер... Выяснилось, что Дима сам оставил свою переписку в открытом доступе вместе с почтой. Покажите мне женщину, которая не захочет её прочесть. Так что ничего противозаконного мы не совершали. Я передала эту переписку моему адвокату, — добавила Лолита.

Она утверждает, что общение Иванова с "главной" любовницей началось в середине 2017 года, а отношения с другими женщинами были не столь длительными.

— Но могу сказать, что он вёл достаточно бурную жизнь, пока я была на гастролях. Молодец парень, что тут скажешь: спортивная подготовка не подвела, — добавила Лолита.

Напомним, о расставании с 44-летним тренером по сквошу Дмитрием Ивановым Лолита объявила в июле этого года. Пара разорвала отношения после девяти лет брака. Лолита обвиняла мужа в изменах, однако тот всё отрицал. Кроме того, Лолита уверена, что её пятый супруг женился на ней из корыстных побуждений. Артистка обратилась в суд с намерением признать брак фиктивным.