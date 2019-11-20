Диспетчер "Аэрофлота" рассказала о дискриминации и шантаже в компании

Женщина призналась, что работает уже 30 лет и у неё четверо детей, однако у неё нет никаких льгот из-за того, что она считается одним из "нелояльных" работников.

Сотрудников ПАО "Аэрофлот", критикующих компанию, лишают премий и за нелояльность, и за попытки улучшить процесс работы в компании; кроме того, в организации наблюдается дискриминация людей с низким социальным статусом. Об этом рассказала диспетчер авиаперевозчика Татьяна Гнашилкина.

— Что происходит? Сокращение по возрастному принципу, увольнение из-за несоответствия стандартам, которые в суде, кстати, признали незаконными, лишение премий из-за принадлежности к независимому профсоюзу, а также выговоры за высказывание своих позиций вслух. Ты сразу переходишь в разряд сотрудников, проявивших нелояльность к компании, — отметила диспетчер.

Она призналась, что работает уже 30 лет и у неё четверо детей, однако у неё нет ни премий, ни корпоративных билетов, ни индексации из-за того, что считается одним из таких "нелояльных" сотрудников. По её словам, для таких людей все бонусы, касающиеся соцпакетов, страхования, санаторно-курортного лечения, остаются на бумаге.

Кроме того, женщина отметила, что обещанные условия льготных перевозок вовсе не такие доступные, какими должны быть.

— Я, многодетная мать, по программе "Мать и дитя" могу взять только одного ребёнка с собой на отдых. За второго должна доплатить от 70 до 90 тысяч рублей для поездки в Крым. Поехать полной семьёй вообще не представляется возможным. Оклад у меня 15 тысяч рублей, — рассказала Гнашилкина.

При этом она напомнила, что "Аэрофлот" позиционирует себя как компания, которая в среднем выплачивает сотрудникам около 44 тысяч рублей в месяц. Вместе с тем диспетчер подчеркнула, что специальные корпоративные билеты, которые должны быть наградой за работу в особых условиях, стаж и добросовестный труд, используются начальством как инструмент для манипуляции и даже шантажа.

Раскритиковав политику компании в отношении сотрудников, она обратила внимание на то, что "Аэрофлот" в одностороннем порядке часто лишает своих пассажиров честно заработанных бонусных миль.

Завершая выступление, женщина обратилась в штаб-квартиру международного альянса SkyTeam с просьбой помочь разобраться в сложившейся ситуации и "дать официальную правовую оценку несанкционированным действиям чиновников и юристов авиакомпании".

Лайф вёл прямую трансляцию с круглого стола "О законодательном обеспечении трудовых отношений в области гражданской авиации". В ходе заседания эксперты обсудили улучшение условий труда в гражданской авиации.

Напомним, один из последних скандалов с лишением бонусных миль произошёл после того, как "Аэрофлот" не пустил на рейс слишком толстого кота Виктора. Хозяин питомца Михаил решил обманным путём пронести его в самолёт, о чём затем откровенно рассказал в соцсетях. Позже в качестве наказания "Аэрофлот" аннулировал бонусный счёт хозяина за обман. Мужчина затем предложил авиакомпании добрый финал истории.