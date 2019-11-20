Победительницы конкурса "Лидеры России" поделились опытом реализации соцпроектов

Участники конкурса управленцы уже второй год активно проявляют себя в работе Акселератора RAISE. Это информационно-образовательная программа, нацеленная на поддержку молодежных студенческих инициатив в сфере решения социальных проблем и развития гражданского общества.

В Общественной палате состоялась образовательная сессия Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE. Эта программа поддерживает инициативы студентов, которые хотят изменить мир к лучшему. Талантливая молодежь создает проекты, которые так или иначе связаны с решением социальных проблем. Для них и была организована панельная дискуссия с победительницами конкурса "Лидеры России", который является флагманским проектом президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Вероника Прищепа, Александра Лебедева, Валерия Иевлева, Елена Медведева и Алена Гейдт обсудили со студентами особенности управления социальными проектами, поделились личным опытом, достижениями и ошибками.

— Участники RAISE — студенты, у большинства из которых еще нет опыта реализации социальных проектов. Мой главный совет участникам — реализовывать только тот проект, в который вы верите. Если есть сомнения, то лучше выберете другой проект — не тратьте свое время. Убежденность в необходимости проекта поможет вам его отстаивать, объяснять людям вокруг, почему именно ваш проект имеет право на существование, что хорошего он принесет, — рассказала победитель конкурса "Лидеры России" сезона 2017-2018 Вероника Прищепа.

Кроме того, на панельной дискуссии обсудили вопросы управления изменениями в проектах, способ преодоления неизбежной фазы жизненного цикла любого проекта, как "Долина отчаяния", нюансы развития, популяризации социального предпринимательства в студенческой среде и формирование сообщества социально ответственной и активной молодежи.

Управляющий директор по организационному развитию и управлению персоналом АО "Российский экспортный центр" Алена Гейдт предложила участникам встречи посмотреть на свои команды и распределение ролей в них, оценить свои сильные стороны и зоны развития. По ее словам, в успешном достижении общей цели ценно уметь объединять усилия, проявлять взаимное уважения и поддерживать друг друга.

— В команде необходимо гармоничное сочетание таких ролей, как генератор идей и инициатив; коммуникатор, проводящий идеи в мир; критик и мотиватор; исполнитель. Стоит понимать, все эти роли просто физически не могут сочетаться в одном и том же человеке, именно поэтому так важна командная кооперация. И еще один совет — не стесняйтесь просить помощи и поддержки у своих товарищей в тех вопросах, в которых они сильнее, — прокомментировала Алена Гейдт.

Отметим, что участники конкурса "Лидеры России" уже второй год активно проявляют себя в работе Акселератора RAISE и становятся инициаторами спецноминаций. К примеру, в 2018-2019 году Алена Гейдт участвовала в разработке и реализации спецноминации от Банка России, а в текущем году Александра Лебедева выступила автором спецноминации от ВЭБ.