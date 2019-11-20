Силуанов в шутку посоветовал выдвинуть Кудрина на Нобелевскую премию

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в шутку предложил выдвинуть на Нобелевскую премию мира своего предшественника на посту главы Минфина, а теперь председателя Счётной палаты Алексея Кудрина.

— Ещё по поводу нобелевских лауреатов. Не знаю, в каких сферах, но точно могу сказать, что Кудрин Алексей Леонидович несколько раз признавался лучшим министром финансов в мире. Это, между прочим, дорогого стоит, — сказал Силуанов на форуме "Россия зовёт!".

Глава Внешторгбанка Андрей Костин попросил уточнить, что имеет в виду первый вице-премьер, и переспросил, не выдвигает ли таким образом Силуанов Костина на Нобелевку.

— Я думаю, надо выдвигать, — в шутку ответил Силуанов.

Кудрин занимал пост министра финансов РФ в 2000–2011 годах, в 2000–2004 и 2007–2011 годах также был вице-премьером. Минфин России возглавил его экс-заместитель Силуанов, весной 2018-го также занявший должность первого заместителя председателя правительства.