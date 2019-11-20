Полицейские провели "голливудскую" операцию по спасению людей из пожара — видео

Заметив в окне горящего здания людей, они остановили проезжающую грузовую машину и припарковали рядом с домом, чтобы те могли спрыгнуть в кузов.

Лейтенант полиции Дмитрий Будычев и старший лейтенант Игорь Помыткин заметили пожар во время патрулирования маршрута и, сообщив в экстренные службы, провели целую операцию по спасению людей. Об этом Лайфу рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Заметив в окне горящего здания двоих мужчин, инспекторы ДПС остановили проезжающую грузовую машину и припарковали рядом с домом, чтобы люди могли спрыгнуть в кузов и спастись. После этого они вывели из горящего здания остальных людей.

— В результате грамотных и самоотверженных действий сотрудников полиции все жители дома были своевременно эвакуированы, — сообщила Волк.

Невероятное спасение попало на видео, которое было предоставлено Лайфу. На кадрах видно, что сотрудники Госавтоинспекции подгоняют к дому машину и люди выпрыгивают, выкидывая вещи.