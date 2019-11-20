ЦБ будет штрафовать Сбербанк, пока он не подключится к системе быстрых платежей

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Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Банк России продолжит штрафовать Сбербанк, пока он не подключится к системе быстрых платежей. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

— Да, будем штрафовать. Размеры штрафов будут в соответствии с законодательством, — цитирует её ТАСС.

Напомним, Центробанк в конце февраля текущего года запустил систему быстрых платежей — она даёт возможность россиянам переводить деньги по номеру телефона. Глава Сбербанка Герман Греф ранее заявлял, что банк сможет подключиться к системе не ранее середины января 2020 года.

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