На Урале прокуратура требует прекратить полномочия ударившего подростка депутата

Прокуратура Брединcкого района Челябинской области потребовала досрочно прекратить полномочия депутата Рината Юмакаева, осуждённого за то, что он ударил подростка.

— Юмакаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ, ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организацией образовательной деятельности на срок один год и шесть месяцев, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что, несмотря на обвинительный приговор, полномочия депутата не были досрочно прекращены.

Напомним, инцидент с участием депутата Брединcкого района Рината Юмакаева, который работал учителем информатики, произошёл в 2018 году. Мужчина во время конфликта с подростками ударил одного из них. В мае 2019 года суд признал его виновным и приговорил к одному году и шести месяцам лишения свободы.