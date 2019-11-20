СМИ сообщили о прибытии на Украину первого из задержанных в России кораблей

Корабли Военно-морских сил Украины, которые были задержаны Россией в Керченском проливе за нарушение госграницы, начали прибывать в военную гавань Очакова в Николаевской области. Об этом сообщает портал "Думская".

Первым туда прибыл бронекатер "Никополь". Его отбуксировал малый разведывательный корабль "Переяслав".

Теперь два скоростных катера типа Willard тянут "Никополь" к причалу.

Ранее на Украине заявили, что в России с кораблей ВМС Незалежной сняли унитазы.

Напомним, 4 ноября Украина потребовала от России вернуть корабли, задержанные в Керченском проливе, и направила ноту в МИД РФ. Там отметили, что давно предлагали Киеву забрать суда. Возврат состоялся 18 ноября.