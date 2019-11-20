В Мордовии "исправят" обшитый сайдингом памятник героям войны

Власти отреагировали на возмущение людей и пообещали провести ремонтные работы в ближайшее время.

В Мордовии вспыхнул скандал из-за "реставрации" памятника погибшим фронтовикам в селе Спасские Мурзы. Из-за отсутствия средств его просто обшили сайдингом. Позже глава республики Владимир Волков заявил, что местные власти приведут монумент в надлежащий вид.

— Вызывает сожаление тот факт, что ремонт производился без каких-либо консультаций со специалистами, в результате чего памятник приобрёл облик, не соответствующий требованиям к подобным объектам, — цитирует Волкова РИА "Новости".

Он также добавил, что работы проводила сельская администрация и они соответствовали "пожеланиям и финансовым возможностям".

В настоящий момент контроль по реставрации объекта взял на себя глава Ардатовского района Александр Антипов. Он пообещал, что монумент приведут в надлежащий вид.

Раннее Лайф сообщал, как в Кишинёве вандалы сломали памятник Герою Советского Союза.