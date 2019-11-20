Папа римский потроллил знакомого жениха, назвав брак тюрьмой

При этом понтифик вручил ему небольшой презент, который должен помочь в борьбе со смятением.

Глава Римско-католической церкви папа римский Франциск подарил чётки журналисту из его пула, который вскоре должен сыграть свадьбу. Как заявил священник, его подарок поможет жениху "справиться со смятением". При этом владыка в шутку сравнил брак с заключением.

— И когда ты отправляешься в тюрьму? — с улыбкой поинтересовался он у жениха.

ТАСС уточняет, что Римско-католическая церковь выступает в защиту традиционных ценностей и считает брак основой общества. Примерно раз в год папа римский лично венчает избранные пары.

Ранее папа римский Франциск назвал сексуальность божественным даром. Понтифик утверждает, что секс необходим для настоящей любви и сотворения новой жизни. А любая другая сексуальность — как пример приводится порнография — просто суррогат истинной страсти, оторванной от любви.