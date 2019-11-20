ФСБ задержала российского военного по подозрению в шпионаже в пользу Украины

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Фото © Снимок с видео / ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

В городе Аксае Ростовской области ФСБ задержала российского военного, которого подозревают в госизмене — в работе на украинскую военную разведку.

— По имеющимся данным, указанный военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооружённых сил России, — цитирует ТАСС сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В спецслужбе отмечают, что утечка этих данных за рубеж "могла нанести ущерб обороноспособности государства".

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