ФСБ задержала российского военного по подозрению в шпионаже в пользу Украины

В городе Аксае Ростовской области ФСБ задержала российского военного, которого подозревают в госизмене — в работе на украинскую военную разведку.
— По имеющимся данным, указанный военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооружённых сил России, — цитирует ТАСС сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В спецслужбе отмечают, что утечка этих данных за рубеж "могла нанести ущерб обороноспособности государства".
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