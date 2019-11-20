Собаки разорвали беременную женщину на охоте

Правоохранители проверили более 90 собак, включая гончих, охотившихся в тот день неподалёку.

Тело беременной женщины обнаружили в лесу недалеко от города Виллерс-Коттеретс во Франции. Она погибла от кровотечения, вызванного многочисленными собачьими укусами.

Полиция узнала, что 29-летняя местная жительница пошла в лесополосу на прогулку со своими домашними питомцами. Всего их у неё было пять, уточняет The Guardian.

Причину смерти помогло узнать вскрытие. Патологоанатом рассказал, что укусы покрывали ноги, руки и голову женщины. Как отметил прокурор Фредерик Тринх, некоторые из них были сделаны уже после её гибели.

Правоохранители проверили более 90 собак, включая гончих, охотившихся в тот день неподалёку. Полицейские хотели выяснить, какие именно животные напали на беременную женщину.

В прокуратуре отметили, что в ходе прогулки женщина звонила своему партнёру и сообщила о возможной опасности, исходящей от собак. Именно он потом и обнаружил растерзанное тело.

Зоозащитники призвали власти приостановить выдачу разрешений на охоту в этом сезоне. Позже во Французской ассоциации охотников заявили, что доказательств причастности охотничьих собак к гибели женщины нет.

Судя по фейсбуку девушки, она очень любила животных, включая собак и лошадей.