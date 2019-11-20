Жители Ногинска жалуются на детские площадки, которые делают для отчёта и сносят

В администрации города это объяснили тем, что инвентарь оказался некачественным и его заменят.

Сразу несколько мам из разных концов Ногинска пожаловались на то, что администрация устанавливает детские площадки для отчётности, после чего их сразу же демонтируют.

— Городок был красивый, но видно было, что самое дешёвое купили. Качельки с виду хорошие, но там даже дети бы не поместились. Площадку снесли вчера! Фото делала с утра, что площадка есть, а после обеда её уже нет. Их снесли с такой скоростью, за час, — поделилась с Лайфом Виктория Молчанова.

Ещё одна местная жительница, София Грауберг, рассказала, что много раз обращалась в администрацию с просьбой установить детскую площадку на заброшенной поляне. Когда всё-таки это осуществилось, установленный огороженный инвентарь простоял две недели, после чего его также убрали.

— Это всё было сделано для отчёта. Поставили очень дешёвую и металлическую, которую легко убрать. Если площадка качественная и всё привинтили, то её не перенесёшь, — пожаловалась женщина.

Местные власти пояснили, что новые детские площадки оказались некачественными, поэтому их и снесли.

— Были обнаружены несоответствия сертификата и качества детских игровых малых форм. Нельзя было оставлять эти формы, так как они были травмоопасны, не соответствовали сертификатам качества. Комиссией было принято решение: обязать исполнителя работ за свой счёт убрать данные площадки и приобрести новые, — сказала заместитель главы Администрации Богородского городского округа Надежда Мылова.

Она также уточнила, что до 28 ноября программа должна быть закрыта.